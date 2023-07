Paredes. Chão cede durante festa e faz onze feridos ligeiros

Onze jovens ficaram feridos esta sexta-feira sem gravidade depois de ter cedido o chão da estrutura onde faziam uma pequena festa, no Parque da Cidade de Paredes, no distrito do Porto, disse fonte da proteção civil.

"O alerta foi dado, foram mobilizados os meios, havia 11 jovens feridos mas com ferimentos ligeiros", disse a fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado às 00h25 e no local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Paredes e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).