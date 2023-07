Greve na CP suprimiu 164 comboios até às 8h00

A CP suprimiu 164 comboios dos 254 programados entre as 00h00 e as 8h00 desta sexta-feira devido à greve dos trabalhadores, a maioria urbanos de Lisboa e regionais.

Neste período, segundo dados da transportadora a taxa de supressão é de 64,6%.

De acordo com a empresa, dos 66 comboios regionais previstos não se realizaram 40 e nos urbanos de Lisboa estavam programados 115 e foram suprimidos 86.

Nos urbanos do Porto, foram suprimidas 28 ligações das 53 programadas. Nos comboios de longo curso, realizaram-se cinco, das 12 ligações previstas.

Antevê-se um dia muito difícil pelo menos para quem queira viajar no Alfa Pendular ou no Intercidades. Por exemplo, esta sexta-feira de Lisboa para Faro, será feita apenas uma ligação às 15h30.

Já na linha da Beira Baixa, linha do Sul e linha do Alentejo com saída de Lisboa só mesmo ao final do dia é que haverá ligações previstas em serviços mínimos.

Os trabalhadores da IP protestam contra a “falta de resposta” às suas reivindicações, com os sindicatos a apresentarem uma contraproposta salarial comum, exigindo um aumento intercalar mínimo de 37 euros.

Devido à greve, a CP alerta para “fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional”, com possível impacto no dia seguinte ao período de greve.

“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe, informa a empresa.

A empresa lamenta os “incómodos causados” e disponibiliza uma linha de atendimento de (808 109 110 – custo de uma chamada para a rede fixa nacional) para informações sobre a existência de serviços mínimos e os comboios a realizar.

[notícia atualizada às 09h02 de 14 de julho de 2023]