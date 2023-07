Estrutura cede e provoca 11 feridos. GNR investiga acidente com atletas em Paredes

O presidente da Câmara de Paredes disse esta sexta-feira à Lusa que a GNR está a apurar o que provocou o acidente que causou ferimentos ligeiros em 11 atletas que se encontravam numa tenda.

Segundo Alexandre Almeida, as autoridades vão agora apurar as responsabilidades.

“As responsabilidades têm de ser apuradas, porque há as questões das seguradoras, e para que não volte a acontecer”, precisou.

O acidente ocorreu, cerca das 00h30, no parque da cidade, na ‘fan zone’ do torneio internacional de andebol que está a decorrer naquela cidade do distrito do Porto.

O autarca disse que já foi possível apurar que se verificou uma cedência na estrutura metálica que suporta um estrado de madeira, provocando a queda dos atletas.

“As atletas que estavam lá tiveram uma queda de cerca 80 centímetros”, contou, referindo que todos os feridos foram transportados, por precaução, ao hospital de Penafiel.