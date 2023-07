Dominado incêndio em Sabrosa

O incêndio no concelho de Sabrosa foi hoje dado como dominado pelas 02h30, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio, numa zona e pinhal em Paradela de Guiães, no distrito de Vila Real, tinha sido dado às 17h04 de quinta-feira.

À Renascença, fonte do Comando Sub-Regional do Douro indicou que não houve casas em perigo.

O fogo teve início numa carrinha de transporte que se incendiou, com as chamas a propagarem-se para os dois lados da estrada, criando duas frentes, o que dificultou a intervenção inicial dos bombeiros, segundo avançou a Agência Lusa.

Ao final da tarde de quinta-feira chegaram a estar mobilizados nove meios aéreos.

De acordo com as informações na página na Internet da ANEPC, pelas 03h20 encontravam-se ainda no terreno 143 operacionais apoiados por 42 viaturas, em trabalhos de rescaldo.