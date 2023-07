Camião derrama de 80 litros de ácido nítrico em Gondomar

Um camião derramou esta sexta-feira cerca de 80 litros de ácido nítrico na Rua Central de Ermentão, em Gondomar, na sequência de um despiste, situação que obrigou ao corte da via, revelou à Lusa o presidente da câmara.

O alerta foi dado pelas 16h42 e para o local foi chamada a equipa de matérias perigosas do Regimento de Sapadores do Porto, que procedeu à remoção da substância, já depois de terem sido fechadas as sarjetas e os sistemas de águas pluviais para não contaminar as linhas de água, explicou Marco Martins.

Pelas 20h00, segundo o autarca, a situação encontrava-se "em fase final de resolução".

"Não houve necessidade de evacuar as casas, apenas se interrompeu o trânsito naquela via", disse.

Segundo a página da Proteção Civil estiveram no local 23 operacionais apoiados por oito viaturas.