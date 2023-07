Câmara de Lisboa rejeita acusação de "limpeza" de sem-abrigo antes da JMJ

A Câmara Municipal de Lisboa realizou, esta quarta-feira, na Avenida Almirante Reis, uma operação social de apoio aos sem-abrigo. Fonte da autarquia rejeita a acusação feita ao município de “limpeza de sem-abrigo” da avenida e explica à Renascença, que esta operação estava integrada no plano de ação municipal de sem-abrigo para enfrentar o problema. A equipa social do município de Lisboa realiza regularmente visitas aos sem-abrigo com objetivo de higienizar a via pública e encaminhar pessoas nesta situação para serviços sociais, facultando acessos a alimentação, cuidados de saúde, habitação e integração na sociedade.

O município de Lisboa acrescenta que esta ação ocorre semanalmente não só em situações sem-abrigo como também questões de limpeza de grafitis e reorganização do espaço público não tendo qualquer relação com as Jornadas Mundiais da Juventude, acusação a que estão também sujeitos.