Banco de Portugal alerta para fraude com o seu nome para enganar clientes

O Banco de Portugal alertou esta sexta-feira que o seu nome e imagem estão a ser utilizados indevidamente por entidades ilegítimas para exigirem pagamentos, enganando clientes bancários.

Em comunicado hoje divulgado, o regulador e supervisor bancário disse que "tem tomado conhecimento de situações em que cidadãos são contactados por entidades que reclamam o pagamento de quantias associadas a 'responsabilidades de serviços, a título de 'impostos pendentes'", usando essas entidades documentos com o seu nome e imagem para provar a existência das dívida e levar as pessoas a pagarem os valores pedidos.

O Banco de Portugal lembra que não presta serviços bancários comerciais a clientes particulares ou empresas, pelo que não concede créditos ou aceita depósitos nem cobra comissões de serviços comerciais.

"Por conseguinte, o Banco de Portugal aconselha as pessoas a não entrarem em contacto com eventuais promotores dessas atividades ou transações que utilizem indevidamente o nome e o logótipo do Banco de Portugal. O Banco também aconselha as pessoas a não enviarem dinheiro, nem fornecerem informação bancária ou relativa a cartões de crédito a quem declare que representa o Banco de Portugal ou que afirme ter uma relação bancária com o mesmo", lê-se no comunicado.

O Banco de Portugal diz que os clientes bancários, antes de contratar qualquer empréstimo ou pagarem qualquer valor, devem verificar, "cuidadosamente, a legitimidade das entidades financiadoras", estando disponível no seu 'site' a lista das entidades que podem exercer atividade financeira em Portugal.

Por nesses esquemas serem aparentemente usados dados da Central de Responsabilidades de Crédito, lembra o BdP que essa base de dados apenas pode ser consultada pelo titular dos dados ou por quem tenha autorização e não por qualquer entidade.

O Banco de Portugal pede ainda que aos clientes que tenham recebido documentação duvidosa que o contactem para info@bportugal.pt.