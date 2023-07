Autorizados 6,8 milhões de euros para equipamentos de rádio e outros ao serviço da rede SIRESP

O Governo autorizou a compra, até 6,8 milhões de euros, de equipamentos rádio TETRA Dimetra e outros bens e serviços, para aumento da capacidade de comunicações e resiliência da rede, e colocação ao serviço da rede SIRESP.

Numa portaria hoje publicada, a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, limita os encargos financeiros resultantes desta aquisição, que não podem exceder este ano os 5,25 milhões de euros e 1,58 milhões de euros em 2024.

O investimento destina-se à aquisição de equipamentos rádio TETRA Dimetra e outros bens e serviços adicionais para aumento da capacidade de comunicações de estações base e resiliência da rede, com instalação, adaptação, configuração e colocação ao serviço na rede SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.

Isabel Oneto ressalva, no diploma, que o montante fixado para 2023 e para 2024 pode ser acrescido do saldo apurado na execução orçamental do ano anterior. .

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações nas situações de emergência e segurança.

A rede, segundo a sua página na internet, responde às necessidades de mais de 40 mil utilizadores e recebe anualmente mais de 35 milhões de chamadas.