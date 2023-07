Três bancas do Bolhão adjudicadas em hasta pública por 5.800 euros

Três bancas do Mercado do Bolhão, no Porto, foram esta quinta-feira adjudicadas por um total de 5.800 euros por mês, no âmbito da hasta pública promovida pela autarquia que ficou deserta relativamente às duas lojas que estavam a concurso.

De acordo com informação enviada pela Câmara do Porto à Lusa, a banca de 38,1 metros quadrados, destinada ao comércio de carnes e aves, foi adjudicada por 1.100 euros/mês, mais cerca de 490 euros do que o valor base de licitação.

Já a banca de 15,4 metros quadrados, que venderá massas, temperos e condimentos, foi adjudicada por 2.600 euros/mês, o que representa mais 2.353 euros do que o valor base.

A banca destinada à venda de peixe e marisco, de 19,1 metros quadrados, foi adjudicada por 2.100 por mês, quando o valor base de licitação era de 305,60 euros.

A hasta pública relativa a duas lojas no Bolhão ficou deserta, referiu a fonte de autarquia.

Em causa estão dois espaços com 166,70 e 147,10 metros quadrados, com base mínima de licitação de 6.037,46 e 5.611,36 euros, respetivamente.

As lojas destinam-se ao ramo alimentar, "desde que não concorrencial com o comércio de azeite, chá, confeitaria, snack-bar, não sendo ainda admitidas atividades que careçam de extração de fumos para o exterior".

Os concursos visaram ocupar os espaços que ainda se encontram disponíveis no Mercado do Bolhão, nomeadamente na área alimentar.