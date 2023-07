MP pede 25 anos de prisão para mãe da Jéssica e restantes arguidos

O Ministério Público pediu esta quinta-feira pena de prisão de 25 anos para todos os arguidos no caso do homicídio de Jéssica, criança de três anos que morreu em junho do ano passado após ter sido torturada até à morte por causa de uma alegada dívida, entre eles a mãe da menina.

Na oitava sessão do julgamento, o MP recomendou a pena mais pesada prevista no sistema judicial português para os presumíveis homicidas da criança.

Para além da mãe de Jéssica, Inês Sanches, são arguidos no processo a ama Ana Pinto, o marido, Justo Ribeiro Montes, e a filha de ambos, Esmeralda.

Inês Sanches está acusada dos crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada por omissão.

A suposta ama da vítima e o marido, são suspeitos de terem infligido maus-tratos à criança e também de a terem usado como correoi de droga, estando acusados de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada

[em atualização]