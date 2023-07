Incêndio no Cadaval alastrou a Alenquer e provocou 4 feridos

O vento e os difíceis acessos têm sido os principais entraves ao trabalho dos bombeiros que combatem as chamas desde perto das 14h00 de quarta-feira, no concelho do Cadaval.





Em declarações à Renascença, o comandante da Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva, revela que o incêndio já alastrou ao concelho de Alenquer.





“A parte que se mantém mais ativa é na cabeça do incêndio, que é no concelho de Alenquer, mais junto de Abrigada”, sustenta.





O fogo, que está a consumir uma vasta zona de floresta, provocou ferimentos a quatro bombeiros. De acordo, com o comandante Carlos Silva “foram assistidos sem gravidade e todos se mantiveram no teatro de operações”.





O mesmo responsável da Proteção Civil do Oeste indica ainda que, para a manhã desta quinta-feira, “irá haver um reforço a nível de meios aéreos e alguns meios terrestres para trabalho apeado, na parte mais serrana, com material de sapador.”





No terreno permanecem perto de 500 operacionais apoiados por 140 viaturas.