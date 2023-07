Incêndio na Serra de Montejunto diminui de intensidade

O incêndio que deflagrou na quarta-feira na Serra do Montejunto, concelho do Cadaval, em Lisboa, está a diminuir de intensidade.

As chamas deflagraram no concelho do Cadaval e lavram nesta altura no concelho vizinho de Alenquer.

O vento forte e os maus acessos têm sido a grande dificuldade no combate às chamas.

Em declarações à Renascença, o comandante Carlos Silva da proteção civil do Oeste diz que a prioridade, nesta altura, é travar possíveis reacendimentos, numa vasta área.

“A descida da temperatura, a humidade relativa fez com que o incêndio fraquejasse”, refere, assinalando que “o vento foi dando luta na mesma, havendo algumas projeções mesmo durante a noite, o que dificultou o trabalho”.

“Na cabeça do incêndio, na zona da Abrigada, temos ainda pontos ativos que nos estão a dar ali alguns problemas. Por outro lado, apesar de não vermos fumo, preocupa-nos aqui a parte da Cumeada. Temos pessoal apeado a fazer consolidação de rescaldo para que não haja nenhuma reativação”, acrescenta.

De acordo com Carlos Silva, durante a manhã deverão ser empenhados meios aéreos para ajudar no combate”.

Não há pessoas, nem localidades em risco, apesar de o fogo, que lavra na Serra do Montejunto e no sopé da Serra, ter estado perto durante a noite das aldeias de Marés e Abrigada.

O alerta para o incêndio chegou a ser combatido por 13 meios aéreos, que foram desmobilizados com o cair da noite e pela proximidade das chamas a postes de alta tensão.

Durante o combate na quarta-feira um bombeiro teve de ser assistido no local.

As chamas obrigaram as autoridades a cortar a circulação automóvel Estrada Nacional 1, nas localidades de Cercal (Cadaval) e Abrigada (Alenquer) e na estrada municipal entre Abrigada e Pragança, de acesso à Serra do Montejunto.

O fogo deflagrou pelas 13h51 na localidade de Espinheira, na base da Serra de Montejunto, consumindo uma zona de eucaliptos e pinheiros.