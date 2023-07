Escritor moçambicano Poeta Militar denuncia ameaças: "Fiquei assustado"

O autor moçambicano Sérgio Simão Raimundo (Poeta Militar), vencedor da 3.ª edição do prémio Eugénio Lisboa, queixou-se esta quinta-feira de ameaças devido ao título da sua nova obra: “As Ancas do Camarada Chefe”.

“Recebi chamadas anónimas e a pessoa que as fez questionava-me se eu queria mesmo lançar este livro. Eu respondi que sim. Ele questionou-me o que era mais importante para mim: estar eu a circular por aqui ou o meu livro. Aconselhou-me a suspender o lançamento. Ele acusou-me de estar a ser pago pelos portugueses, já que passo mais tempo agora em Portugal, para vir criar agitação em Moçambique. Confesso que fiquei assustado e desliguei o telefone”, avançou à Lusa o jovem escritor.

Em causa está o lançamento na próxima segunda-feira, em Maputo, da obra “As Ancas do Camarada Chefe”, um conjunto de crónicas, entre textos inéditos e outros já publicados, sobre problemas sociais moçambicanos que afetam sobretudo a juventude.

“O que eu noto é que as pessoas estão a fazer uma analogia literal do título, associando-o ao Presidente da República [Filipe Nyusi]”, explicou o autor, em alusão ao facto de “camarada chefe” ser um termo usado para identificar diferentes lideranças no partido no poder (Frelimo).

O livro, que já foi lançado em Portugal em maio, devia ser apresentado pelo antigo ministro da Educação e atual reitor da Universidade Pedagógica (UP), Jorge Ferrão, que terá manifestado, no último momento, indisponibilidade.

“O Professor Jorge Ferrão disse-me que estava a receber muitas mensagens de pessoas a interpretarem mal o livro por conta do título, tendo em conta que é familiar da primeira-dama, Isaura Nyusi. Ele disse-me que estava firme e que faria a apresentação do livro mesmo assim. Mas numa destas madrugadas escreveu-me a avisar que não faria mais a apresentação do livro”, declarou Poeta Militar, referindo que posteriormente convidou o académico Álvaro Carmo Vaz para apresentar a obra.

A Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos condenou as alegadas ameaças ao jovem escritor moçambicano, apelando para uma investigação para responsabilizar os autores das mesmas.

O escritor disse à Lusa que pretende apresentaruma queixa formal na polícia devido às ameaças.

Sérgio Simão Raimundo, 30 anos, foi o vencedor da 3.ª edição do Prémio Literário Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Eugénio Lisboa, ao qual concorreram 12 textos, pelo inédito “A Ilha dos Mulatos”.