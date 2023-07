Direção Executiva do SNS vai passar a nomear direções hospitalares

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), liderada por Fernando Araújo, vai passar a nomear os membros dos órgãos de gestão dos hospitais, centros hospitalares, institutos portugueses de oncologia e unidades locais de saúde.

A medida foi aprovada esta quinta-feira no Conselho de Ministros, indica um comunicado do Governo.

"Foi aprovada a resolução que delega na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a competência no que respeita à designação dos membros dos órgãos de gestão dos hospitais, centros hospitalares, institutos portugueses de oncologia e unidades locais de saúde, sem prejuízo do cumprimento das regras relativas aos respetivos procedimentos de seleção ou nomeação", sublinha o Conselho de Ministros.