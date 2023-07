Comboios espanhóis podem chegar a Évora a partir de 2025

A Renfe, empresa pública espanhola de comboios, tem a intenção de ligar a região da Extremadura à cidade de Évora, no Alentejo, com um serviço ferroviário internacional – que não será possível antes de 2025.

A novidade foi discutida pelo presidente da empresa, Raül Blanco, num encontro com o presidente da Junta da Extremadura, e divulgada num comunicado da congénere da CP.

A Renfe refere que “também está previsto um novo serviço internacional transfronteiriço que ligue a Extremadura à localidade portuguesa de Évora”.

De acordo com o jornal espanhol elDiario.es, o comboio partiria da localidade de Plasencia, cuja estação tem serviços de alta velocidade, longa distância e de média distância.

Enquanto os serviços de longa distância são feitos por comboios semelhantes ao Intercidades português - mas com uma velocidade máxima de 200 km/h -, os comboios dos serviços de média distância ligam cidades entre diferentes regiões autónomas - o comboio Celta, operado com a CP entre Porto e Vigo, entra nesta classificação.

A operadora pública ferroviária espanhola também anunciou um novo comboio Alvia entre Badajoz e Madrid, e um serviço Avant entre Badajoz e Plasencia. Ambos são serviços de alta velocidade que chegam aos 250 km/h, mas os comboios Alvia circulam tanto em bitola ibérica como europeia.

Viagem entre capitais ibéricas pode ficar mais curta

Apesar deste novo serviço da Renfe vir somar-se à existência de cinco comboios Intercidades da CP por dia entre Lisboa e Évora - uma viagem que dura cerca de 1h30 -, o trajeto entre as duas capitais ibéricas pode ficar mais rápido, mas as melhorias chegam exclusivamente pelo lado espanhol – e continua a não existir nenhum comboio que ligue diretamente Madrid e Lisboa.

Atualmente, para viajar entre as duas cidades, é preciso usar três comboios, inclusive um comboio regional para atravessar a fronteira. O percurso demora perto de 9 horas.

Para a intenção da Renfe chegar a Évora se cumprir, é necessário que Portugal termine a nova Linha de Évora, que faz parte do Corredor Internacional Sul e liga Sines a Elvas.

Como outras obras do Ferrovia 2020, também a construção desta linha tem sofrido atrasos. Em abril, o Jornal de Negócios noticiava que a linha corre o risco de ficar pronta apenas em 2025.

Enquanto as obras ferroviárias em Portugal se vão atrasando, a realidade no país vizinho – e no resto da Europa - é bem diferente.

Exemplo disso é o início, esta quinta-feira, de uma ligação de alta velocidade entre Barcelona e Lyon, na França, à qual se junta uma ligação entre Madrid e Marselha a partir de 28 de julho - serviços da Renfe que tiram partido da liberalização do mercado europeu de passageiros, permitindo que outros operadores além dos públicos prestem serviços em cada país.