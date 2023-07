Nasceram em Portugal perto de 42 mil bebés na primeira metade do ano

Nos primeiros seis meses de 2023 foram rastreados quase 42 mil recém-nascidos, o que significa um acréscimo de 6% face ao mesmo período de 2022, ou seja, foram realizados mais 2405 testes a recém-nascidos.

Os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge permitem também concluir uma subida de 11% em comparação com 2021, ano em que se verificou uma quebra na natalidade e o país ficou abaixo dos 80 mil nascimentos.

Lisboa e Porto são os distritos com mais recém-nascidos. A capital passa a ter mais 12.613 bebés e o Porto mais 7.550.

Bragança e Portalegre aparecem no final da tabela como os distritos com os valores mais baixos, também de acordo com o Instituto Ricardo Jorge.