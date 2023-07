Mais de 300 bombeiros e 13 meios aéreos combatem incêndio no Cadaval

Um incêndio no concelho Cadaval, no distrito de Lisboa, estava pelas 16h50 a ser combatido por 351 operacionais, apoiados por 95 viaturas e 13 meios aéreos.

As chamas deflagram pelas 13h51, na zona de Espinheira, indica o site da Proteção Civil.

O fogo no concelho do Cadaval consome uma área de eucaliptos e tem uma frente que lavra com grande intensidade.



Não há casas na zona do incêndio e o vento forte e acessos difíceis estão a dificultar ao ação dos bombeiros.

No concelho de Silves, no Algarve, 111 bombeiros, 33 viaturas e cinco meios aéreos combatem um incêndio que deflagrou pelas 15h43.

[notícia atualizada às 17h31]