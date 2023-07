Linha ferroviária do Sul e EN267 cortadas devido a incêndio em Silves

Mais de 180 operacionais combatem um incêndio que deflagrou em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, e que obrigou ao corte da linha ferroviária do Sul e da Estrada Nacional (EN) 267, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o fogo que teve início por volta das 15h40 e está a desenvolver-se “com grande intensidade” numa zona de mato e de pinhal na zona do Barranco das Veredas, em São Marcos da Serra.

A mesma fonte referiu que existem na área várias habitações dispersas que “estão a ser alvo de monitorização especial dos bombeiros”.

O combate às chamas “está a ser dificultado pelos acessos à frente do fogo”, adiantou.

O incêndio obrigou à interrupção do trânsito automóvel na EN267 e, pouco depois das 17h00, foi cortada a linha ferroviária do Sul, referiu.

De acordo com o comando regional do Algarve, pelas 17h35 estavam envolvidos no combate ao fogo 186 operacionais, apoiados por 51 viaturas e sete meios aéreos, três helicópteros e quatro aviões.