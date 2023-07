Jovem desaparecido em Esmoriz desde domingo encontrado com vida

O jovem desaparecido desde a manhã de domingo, num canavial em Esmoriz, foi encontrado com vida esta quarta-feira, segundo confirmou fonte da GNR à Renascença.

Daniel Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado vivo por volta das 18 horas por um nadador-salvador.

O jovem estava consciente e colaborou com os Bombeiros Voluntários de Esmoriz.

O jovem, natural de Guimarães, distrito de Braga, terá assistido ao Festival de música eletrónica Sound Waves, em Esmoriz, no sábado, e terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, no recinto do evento.

Na segunda-feira, a GNR, com a ajuda dos Bombeiros, iniciou as buscas na localidade de Esmoriz e junto aos passadiços, com a utilização de 'drones' e equipas cinotécnicas.



Daniel Ribeiro encontra-se agora no Hospital de Santa Maria da Feira.