JMJ. Liga dos Bombeiros nega articulação com a Proteção Civil

Os bombeiros sublinharam a preocupação com este tema e reiteraram que até terça-feira não dispunham de “uma diretiva especifica sobre o assunto” . A LBP assinalou ainda que os corpos de bombeiros voluntários dependem das Associações Humanitárias de Bombeiros e que estas têm de ser envolvidas no processo.

A reação surgiu na sequência de uma tomada de posição da Proteção Civil na terça-feira, na qual a ANEPC garantiu que “planeou, em permanente e estreita articulação operacional com os corpos de bombeiros voluntários , um dispositivo especial de proteção e socorro” para a vinda do Papa Francisco a Portugal, por causa da realização da JMJ entre os dias 01 e 06 de agosto.

“A LBP reafirma que não foi convocada para qualquer reunião com a ANEPC para tratar de assuntos administrativos, logísticos ou operacionais”, pode ler-se num comunicado divulgado pela LBP na noite de terça-feira.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) desmente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre a articulação com os bombeiros para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), assegurando não ter tido qualquer reunião sobre o evento.

“Reafirma-se que a nossa preocupação não se resume aos locais de eventos, mas acima de tudo, nos locais de pernoita e estadia de mais de um milhão de jovens que se estende por muitos municípios”, referiu a LBP.

Garantindo continuar disponível para dialogar com a Proteção Civil, a Liga exigiu igualmente que os meios que venham a ser mobilizados sejam pagos por todas as despesas e compensações de tempos perdidos, sem deixar de notar que os bombeiros voluntários têm “um regime específico de mobilização que poderá estar em causa”.

A ANEPC explicou no comunicado de terça-feira que “a “Operação JMJ2023” tem “como missão aumentar a capacidade e rapidez de intervenção dos dispositivos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), bem como assegurar toda a coordenação e preposicionamento de meios e recursos de proteção e socorro”.

Segundo a Proteção Civil, o dispositivo especial vai contar com a participação de bombeiros, mas também de operacionais da ANEPC, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e demais serviços das Câmara Municipais, além de outras entidades “com especial dever de cooperação” para este evento.

A JMJ vai decorrer em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto e, além do Papa Francisco, são esperados mais de um milhão de peregrinos.