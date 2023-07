Incêndio no Cadaval lavra com "bastante intensidade". Pedido reforço de 120 bombeiros

Foi pedido um reforço de 120 bombeiros para apoiar os 373 operacionais que combatem um incêndio que lavra no concelho do Cadaval, no distrito de Lisboa.

"As condições ainda são desfavoráveis, o incêndio está a arder com bastante intensidade, com uma urografia complicada em que os meios têm dificuldade em progredir. Temos vento inconstante que tem causado muitas projeções", disse aos jornalistas o comandante subregional do Oeste, Carlos Silva.

O vento, as linhas de alta tensão e o fumo estão a dificultar o trabalho dos meios aéreos.

A Proteção Civil ordenou o corte da estrada da Abrigada para Montejunto e de Pragança da Serra para a Abrigada. As autoridades apelam à população para não se fazer à estrada naquela zona.

As chamas deflagram pelas 13h51, na zona de Espinheira, indica o site da Proteção Civil.



Pelas 19h00, estavam a combater o incêndio 373 operacionais, 107 viaturas e oito meios aéreos.

Um sapador foi assistido, devido a uma indisposição momentânea, mas já voltou ao trabalho.

O fogo no concelho do Cadaval consome uma área de eucaliptos e tem uma frente que lavra com grande intensidade.



Não há casas na zona do incêndio e o vento forte e acessos difíceis estão a dificultar ao ação dos bombeiros.

No concelho de Silves, no Algarve, 200 bombeiros, 58 viaturas e oito meios aéreos combatem um incêndio que deflagrou pelas 15h43.

Esta ocorrência obrigou ao corte da linha ferroviária do Sul e da Estrada Nacional (EN) 267, disse fonte da Proteção Civil.



[notícia atualizada às 19h05]