Incêndio em Silves foi dominado

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, foi dado como dominado pelas 20h30, mas a Estrada Nacional (EN) 267 continua cortada ao trânsito, adianta fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve referiu que o fogo em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro, que teve início por volta das 15h40, foi dado como dominado às 20h26.

Os meios vão continuar posicionados no terreno para procederem à consolidação do incêndio e, depois, ao rescaldo, acrescentou.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21h15 estavam no terreno 248 operacionais, apoiados por 81 viaturas e um meio aéreo.

O fogo levou ao corte da EN 267, que ainda está cortada, e da circulação ferroviária na Linha do Sul, que liga Lisboa ao Algarve e que foi restabelecida pelas 19h17.

A EN 267, que liga São Marcos da Serra ao concelho de Monchique, é fundamental para o envio dos meios de combate ao incêndio, não havendo ainda previsão para a sua reabertura, detalhou a mesma fonte.

Durante a tarde, o incêndio desenvolveu-se “com grande intensidade” numa zona de mato e de pinhal na zona do Barranco das Veredas, em São Marcos da Serra, tinha referido a Proteção Civil.

[notícia atualizada às 21h40 - fogo dominado]