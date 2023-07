Comerciantes e moradores podem entrar de carro na Zona Vermelha durante a JMJ Lisboa

Quem mora ou trabalha no coração de Lisboa pode entrar e sair de carro, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), mas com restrições em alguns momentos, esclarece à Renascença o autarca Carlos Moedas. Consulte aqui o mapa com as interdições.



Só na sexta-feira será divulgado oficialmente o plano de mobilidade para a JMJ e a visita do Papa Francisco, mas já foi antecipada a criação de uma espécie de Zona Vermelha no centro da capital, onde a circulação será completamente interdita.

Carlos Moedas apelou aos comerciantes para manterem as lojas abertas nos dias 1, 3 e 4 de Agosto e esclarece que quem mora ou trabalha na chamada zona vermelha não terá, propriamente, um livre trânsito total, porque haverá restrições pontuais, mas vai poder entrar e sair deste perímetro, no seu carro.

Com uma exceção: essa passagem não poderá coincidir com a passagem do Papa Francisco ou, por exemplo, com durante a missa de acolhimento aos peregrinos.

A zona vermelha abrange um perímetro bastante alargado da cidade que inclui, por exemplo, o eixo central da Avenida da Liberdade, a Praça do Comércio, o Rossio, o Marquês de Pombal, etc.