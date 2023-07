AM de Lisboa aprova 100 milhões para Gebalis reabilitar bairros municipais

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a proposta da Câmara para atribuir 100 milhões de euros à empresa Gebalis para obras de reabilitação dos bairros municipais até 2026, verba que se junta aos 42 milhões já disponibilizados.

Na reunião da assembleia, a proposta de atribuição de nova verba à Gebalis - Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa foi viabilizada com a abstenção de Chega e Livre e os votos a favor de BE, PEV, PCP, dois deputados independentes do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PSD, PAN, IL, MPT, PPM, Aliança e CDS-PP.

Na apresentação da proposta, a vereadora da Habitação e Obras Municipais, Filipa Roseta (PSD), disse que estes 100 milhões de euros se juntam aos 42 milhões já atribuídos à Gebalis, totalizando 142 milhões, que vão permitir intervir em 8.500 habitações, inclusive para retirada de amianto, reforços estruturais e promoção da eficiência energética do edificado, e em 1.550 frações vazias, que se necessitam de pequenas obras para voltarem a ser disponibilizadas.

Filipa Roseta explicou que os 142 milhões de euros pretendem "dar dignidade aos bairros municipais" e fazem parte do pacote de 800 milhões que o município dispõe para intervir em habitação, sendo que o montante restante é para continuar a apoiar todos os segmentos da população, nomeadamente a classe média, através da renda acessível.