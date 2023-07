Açores. Faial regista sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter

A ilha do Faial, no Açores, registou esta manhã um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter.

Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo ocorreu às 8h11, com epicentro a 43 quilómetros a oeste da cidade da Horta.

Já durante a madrugada, um outro abalo, de 2,8 na escala de Richter e quase na mesma zona, foi também sentido pela população.

De acordo com o CIVISA, os fenómenos inserem-se “na atividade sísmica que se tem vindo a registar” ao largo da ilha do Faial nos últimos dias e que se enquadram na “crise sismovulcânica em curso na ilha desde março de 2022”.