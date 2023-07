Pelo menos sete detidos em operação da PSP contra tráfico de armas

Pelo menos sete pessoas foram detidas numa operação de combate ao tráfico de armas que a PSP está hoje a realizar nos distritos de Lisboa, Santarém e Leiria, disse fonte da polícia.

Pelas 08:00, a operação, que envolve o cumprimento de 80 mandados de busca, ainda estava a decorrer e já tinham sido apreendidas pelo menos 12 armas.

A operação surge na sequência de uma investigação, que dura há cerca de ano e meio, delegada pelo Departamento de Central de Investigação e Ação Penal na Polícia de Segurança Pública, e incide num grupo de suspeitos de venda ilegal de armas de fogo e munições.

De acordo com uma nota da PSP, há "fortes indícios" de que este grupo tenha posto a circular ilegalmente dezenas de armas de fogo e "uma quantidade considerável" de munições de vários calibres.

Nesta operação participam centenas de polícias do Comando Metropolitano de Lisboa, do Comando Distrital de Setúbal da PSP, da Unidade Especial de Polícia, do Departamento de Armas e Explosivos, contando ainda com a colaboração da GNR na área da sua competência.