JMJ. Trabalhadores vão precisar de declaração da empresa em zonas restritas

As zonas de restrição à circulação de carros durante a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza de 1 a 6 de agosto em Lisboa, vão obrigar a que trabalhadores tenham que apresentar às autoridades uma declaração da entidade patronal para chegar ao trabalho.

De acordo com o plano da Direção Municipal de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, a que a Renascença teve acesso, nas zonas amarelas está apenas garantida a passagem a residentes, cargas e descargas entre as 24 e as 7 horas, para TVDE’s, tuk tuk’s e para transportes públicos.

Nos dias 1, 3 e 4 de agosto, a zona amarela vai desde o Cais do Sodré a Santa Apolónia, passando pela Graça, Martim Moniz, Praça de Espanha, Avenida da República, Campolide e Largo do Rato, até ao Campo Pequeno.