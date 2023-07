JMJ. Proteção Civil diz que está em “permanente e estreita articulação" com bombeiros

A Proteção Civil acrescenta que a “Operação JMJ2023”, que decorrerá de 2 a 6 de agosto, terá como missão aumentar a capacidade e rapidez de intervenção dos dispositivos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Além disto, a operação passa por “assegurar toda a coordenação e pré-posicionamento de meios e recursos de proteção e socorro tendo em conta o impacto do grande afluxo de cidadãos aos locais de celebração”.

Em meados de junho, a Liga dos Bombeiros indicou a sua preocupação com a falta de diálogo com a Proteção Civil em antevisão à Jornada Mundial da Juventude.

Na altura, a LBP exigiu um “plano de subvenção para com as associações humanitárias de bombeiros voluntários e para com os bombeiros especificamente para o evento".

A Liga dos Bombeiro repudiou ainda que a "ANEPC não tenha dialogado com a LBP sobre as condições administrativas, critérios de seleção e enquadramento operacional dos bombeiros que integram a força conjunta no combate aos incêndios no Canadá" e lamentou que "até ao momento não tenha sido possível ajustar os valores das indemnizações ou despesas dos seguros de acidentes pessoais dos bombeiros voluntários, em particular no que diz respeito a tratamento de queimados".