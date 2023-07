JMJ fecha principais ruas de Lisboa a 1, 3 e 4 de agosto

A realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa vai obrigar ao fecho das principais ruas do centro da cidade nos dias 1, 3 e 4 de agosto, entre o Terreiro do Paço e o Parque Eduardo VII.

As praças dos Restauradores e do Rossio vão estar totalmente fechadas ao trânsito, assim como as vias centrais da Avenida da Liberdade e a rotunda interna na Praça do Marquês de Pombal.

De acordo com um documento da Câmara Municipal de Lisboa a que a Renascença teve acesso, a área em que a circulação rodoviária está totalmente restrita estende-se desde o topo do Parque Eduardo VII, na Rua Marquês de Fronteira - frente ao Palácio da Justiça - e inclui as principais ruas da baixa.

Junto ao rio Tejo, a circulação automóvel vai estar proibida à volta da Praça do Comércio, o que inclui a zona entre a Avenida Ribeira das Naus até ao Largo de Corpo Santo e se estende ao Campo das Cebolas, do outro lado do Terreiro do Paço.