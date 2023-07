JMJ. Bicicletas e trotinetas proibidas em grande parte de Lisboa

Não vai ser possível andar de bicicleta ou trotineta em grande parte de Lisboa nos dias 1, 3 e 4 de agosto. Os eventos no Parque Eduardo VII vão obrigar à restrição “fortemente condicionada” da circulação rodoviária, e os dois meios de mobilidade suave não estão incluídos nas exceções.

Segundo um documento da Câmara Municipal de Lisboa a que a Renascença teve acesso, a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa durante a primeira semana de agosto vai obrigar a grandes restrições de circulação na cidade.

A circulação rodoviária vai estar “fortemente condicionada” nos dias 1, 3 e 4 de agosto, numa área que vai desde o Cais do Sodré e do Terminal de Cruzeiros de Lisboa até ao Campo Pequeno e à Praça de Espanha.

Esta restrição abrange ainda a Praça do Martim Moniz e a Praça Duque de Saldanha, assim como a zona das Amoreiras.

Também a Praça do Príncipe Real, o Largo do Rato, as avenidas Calouste Gulbenkian, de Berna e da República, a Calçada, Jardim e Largo da Graça e o Campo de Santa Clara (no Panteão Nacional).

A circulação nesta área apenas está garantida a residentes, trabalhadores com uma declaração da entidade patronal, cargas e descargas de mercadoria para o comércio, carros com avenças de parques de estacionamento públicos, TVDEs e tuk tuks, e ainda transportes públicos - o que inclui táxis.