Hospital de Serpa. Movimento promove concentração

O Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo em Serpa (Beja) promove hoje uma concentração junto à unidade hospitalar, contra a "degradação" dos serviços prestados e para reivindicar a abertura das urgências 24 horas por dia.

A concentração está marcada para as 18:30 e pretende igualmente reivindicar a reversão da gestão do hospital para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já remeteu para o final de 2024 uma decisão sobre a eventual reversão da gestão do hospital de Serpa, que é desde 2014 responsabilidade da Misericórdia local, para a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

Segundo Manuel Pizarro, que dedicou na semana passada a iniciativa Saúde Aberta ao Baixo Alentejo, o contrato de gestão do hospital pela Misericórdia acaba no final do próximo ano e suscitar a questão antes dessa altura irá "criar ainda mais instabilidade e dificultar ainda mais aquilo que é o essencial para as pessoas que é o hospital funcionar".