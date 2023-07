Carro cai ao rio Douro em Gaia. Resgatado ainda com vida, condutor acabou por morrer

Um homem com cerca de 60 anos foi esta terça-feira resgatado com vida de um carro submerso no rio Douro, junto ao Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Coimbrões.

O alerta foi dado pelas 12h18 e à chegada dos meios ao local o carro já se encontrava submerso, tendo “o homem sido retirado da água, em paragem cardiorrespiratória por dois bombeiros” daquela corporação, explicou Luís Araújo.

Seguiram-se manobras de reanimação do homem, que acabou por ser transportado para Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, com “prognóstico muito reservado”, acrescentou a fonte.

Pelas 16h, o comandante da capitania do Douro adiantou que o homem acabou por "falecer no hospital".

Com o recurso a uma grua, “uma equipa dos Sapadores de Gaia retirou a viatura da água, verificando-se não haver mais ninguém dentro da viatura” que, continuou Luís Araújo, “terá deslizado pela rampa do cais até à água”.

A Polícia Judiciária foi chamada para investigar o caso e a morte do condutor.

[atualizado às 15h55]