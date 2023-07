Auditoria ao INEM revela "uma situação alarmante e nunca antes vista"

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, diz que o resultado da auditoria interna feita ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) revela "uma situação alarmante e nunca antes vista".

Entre as falhas apontadas pela auditoria revelada esta terça-feira pela agência Lusa, estão "violações graves" no armazenamento de medicamentos e a existência de consumíveis fora do prazo de validade.

"Violar a segurança no circuito da medicação pode ter efeitos adversos quando for administrada aos doentes que o INEM assiste", diz Rui Lázaro à Renascença, suspeitando de que há risco de "medicamentos fora de validade ainda estarem a ser administrados".

O dirigente sindical considera que "as violações são muito graves, mesmo ao nível da proteção de dados", já que "não há segurança na identifcação dos dados das vítimas nem sequer do seu estado clínico".

O STEPH vai enviar os dados recolhidos a diversas entudades, desde logo o Ministério Público e o Ministério da Saúde.

"Terá de haver uma investigação das entidades competentes. É preciso apurar eventuais responsabilidades disciplinares e até eventuais responsabilidades criminais, mas sobretudo há uma responsabilidade políitica de quem gere o INEM nos últimos anos", sublinha Rui Lázaro.

"Compete ao Ministério da Saúde apurar essa responsabilidade que só pode terminar na demissão do conselho diretivo do INEM", reforça.