Acidente com autocarro de peregrinos enche Hospital de S. José: o simulacro antes da JMJ

Um acidente que envolveu um autocarro de peregrinos e provocou dezenas de feridos foi esta terça-feira o cenário de um exercício para testar a capacidade de resposta do Hospital de São José, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Já passava das 10h quando Francisco, 21 anos, chegou à urgência do Hospital de São José, transportado pelo INEM, com uma fratura exposta numa das pernas. Depois de uma primeira triagem feita no local, os médicos à entrada confirmaram a pulseira vermelha e a maca foi rapidamente levada para uma das quatros salas, onde o jovem seria avaliado. Antes de Francisco, tinham dado já entrada no hospital cerca de uma dezena de feridos, a maioria em estado grave, na sequência de um acidente que envolveu um autocarro de peregrinos e outras duas viaturas e que, no total, provocou 22 feridos. Nas quatro salas de urgência que recebiam os doentes em estado grave, as macas iam entrando e saindo. Nunca ficavam durante muito tempo, apenas o suficiente para a equipa fazer a avaliação e determinar para onde seguiriam a seguir, alguns diretamente para o bloco operatório, outros para realizar exames.

Na realidade, não existiu qualquer acidente, as 'vítimas' eram voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e os ferimentos tinham sido criados pouco tempo antes com recurso a maquilhagem, mas tudo se desenrolou de forma tão real quanto possível para ensaiar a resposta do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) para o evento que arranca em três semanas. “O cenário foi desenhado para envolver um conjunto de tipologias muito vasto, que envolvem a colaboração das várias especialidades existentes no centro hospitalar”, explicou à Lusa o diretor da Urgência Geral Polivalente e Cuidados Intensivos. O objetivo era testar a capacidade de reposta do maior número possível de serviços e especialidades que possam ter de ser chamados a intervir numa ocorrência semelhante, incluindo serviço de sangue, bloco operatório, e até pediatria e obstetrícia (uma das vítimas era uma grávida e havia algumas crianças). “Houve um envolvimento muito importante para atestar as comunicações do INEM”, acrescentou Francisco Lucas Matos, explicando que o simulacro “foi ativado pelas primeiras chamadas feitas pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) e confirmadas pelo SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal)” que “funcionou muito bem”. O simulacro prolongou-se durante a manhã, sem interromper o normal funcionamento das urgências do hospital. A resposta a cenário real semelhante implicaria, no entanto, vários dias. “Alguns ficariam nos cuidados intensivos durante semanas”, disse o diretor da Urgência.