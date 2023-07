“PRR não avança o suficiente”, lamenta presidente da Caixa

O “talento e a criatividade são essenciais para a economia” defendeu Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos.

O encontro Fora da Caixa, organizado pela instituição bancária, decorreu esta segunda feira em Elvas com o foco na cultura. Paulo Macedo dá como exemplo Évora que, por ser Capital Europeia da Cultura em 2027, “espera-se que a região se potencie para o mundo e que todo o valor que será criado fique depois do evento com mais turismo”, explica.

Para o responsável pela Caixa Geral de Depósitos, o crescimento económico dos últimos anos é “bastante mediano” com “elementos positivos” como o crescimento do PIB que significa que algumas empresas tiveram um bom ano. Paulo Macedo salientou ainda que em muitas empresas os problemas passam pela falta de mão de obra o que está relacionado com o problema da demografia em Portugal. “Há setores com falta de mão de obra qualificada e não qualificada”, diz Paulo Macedo acrescentando que “claramente são precisos mais migrantes para satisfazer as necessidades das empresas e permitir o crescimento do PIB”.

Para Paulo Macedo não faz sentido pensar na semana de 4 dias se a demografia cair a pique. “ É necessário resolver a demografia para avançarmos para outras medidas”, afirma, indicando que existem melhores condições financeiras do que há 40 anos, mas que as pessoas têm hoje em dia menos filhos.