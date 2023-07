GNR detém ex-presidiário suspeito de assaltar casa em Vila Nova de Gaia

A GNR deteve um homem, de 55 anos, ex-presidiário e sujeito a medidas de coação por suspeita de furto e tráfico de drogas, por alegadamente ter assaltado uma moradia em Vila Nova de Gaia, foi esta segunda-feira divulgado.

No comunicado, a Guarda explica que acorreu a uma denúncia de que uma moradia em Perosinho, em Gaia, no distrito do Porto, estava a ser assaltada, tendo detido o homem que tinha em sua posse "diversos artigos de ourivesaria, avaliados em cerca de 2.500 euros, que haviam sido roubados do interior da moradia".

Para conseguir roubar os objetos, descreve o comunicado, o homem terá ameaçado um dos residentes da casa com uma chave de fendas.

Para além dos artigos de ourivesaria, a GNR apreendeu "uma chave de fendas, um par de óculos de sol e um isqueiro", lê-se ainda na nota de imprensa.

Os militares apuraram ainda na investigação que "o suspeito foi o autor de outros crimes da mesma natureza, uma tentativa de furto e dois furtos em interiores de residências, com recurso a arrombamento e escalamento, no mesmo concelho".

Com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e por tráfico de estupefacientes, o detido -- que já tinha cumprido 16 anos de prisão efetiva - foi presente no dia 06 de julho no Tribunal Judicial do Porto, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a obrigação de se apresentar bissemanalmente no posto policial da sua área de residência.