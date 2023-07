🔴 Em direto: Encontro Fora da Caixa em Elvas

Neste encontro, ouvimos Augusto Mateus sobre "A Cultura e a Criatividade na Internacionalização da Economia Portuguesa". O jornalista da Renascença José Pedro Frazão modera um painel de debate sobre "O Presente e o Futuro da Identidade Regional", com Ana Cristina Cachola, Ana Paula Amendoeira, Fernando António Baptista Pereira e Paula Garcia.

Paulo Moita de Macedo tem a abertura do Encontro a seu cargo e Isabel Capeloa Gil falará sobre "A Cultura como Missão, Recurso e Estratégia".

Destaque ainda para a conversa de Pedro Abrunhosa com Rita Nabeiro e a atuação do músico com o grupo Camponeses de Pias. Pode assistir ao streaming no site e redes sociais da Caixa ou aqui e no Facebook da sua rádio.

PROGRAMA:

Host | José Pedro Frazão

15h00 ABERTURA

Paulo Moita de Macedo | Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

15h30 A CULTURA E A CRIATIVIDADE NA INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA

Augusto Mateus | Professor do ISEG

16h00 DO ALENTEJO PARA O MUNDO

Programa de Rádio sobre o presente e o futuro da identidade regional Moderador: José Pedro Frazão

Ana Cristina Cachola | Coleção de Arte António Cachola

Ana Paula Amendoeira | Diretora Regional de Cultura do Alentejo

Fernando António Baptista Pereira | Professor Catedrático da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa



Paula Garcia | Coordenadora da Equipa de Missão Évora Capital Europeia da Cultura 2027

16h50 A CULTURA COMO MISSÃO, RECURSO E ESTRATÉGIA

Isabel Capeloa Gil | Reitora da Universidade Católica Portuguesa

17h15 PEDRO ABRUNHOSA À CONVERSA COM RITA NABEIRO

17h45 PEDRO ABRUNHOSA COM GRUPO CAMPONESES DE PIAS