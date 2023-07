“Muito insuficiente”. Novo Passe Ferroviário abrange cerca de 7% dos passageiros da CP

O novo Passe Ferroviário Nacional, que entra em vigor em agosto, abrange pouco mais de 7% dos passageiros transportados pela CP. David Vale, especialista em mobilidade, diz que, apesar da iniciativa ser “um bom primeiro passo”, é “muito insuficiente”.

O Passe Ferroviário Nacional está à venda desde o dia 1 de julho, custa 49 euros por mês e pode ser adquirido nas bilheteiras da CP. No entanto, é válido apenas para os comboios regionais – o que resulta do próprio Orçamento do Estado para 2023, no qual o Livre conseguiu que a sua proposta fosse incluída.

Em 2019, a CP transportou 11,2 milhões de passageiros no serviço regional, o que equivale a 7,8% dos mais de 144,8 milhões de passageiros transportados naquele ano pela empresa – um rácio que desce para 7,1% quando são tidos em conta os números de passageiros de 2021.

Em 2022 – ano cujo relatório de contas ainda não foi publicado pela CP -, o número total de passageiros atingiu os 148 milhões, de acordo com o jornal Público.

Para David Vale, coordenador do Núcleo de Urbanismo do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design (CIAUD) da Universidade de Lisboa, o novo título de transporte para os comboios da CP é “um bom primeiro passo” e “faz todo o sentido” promover “a utilização dos comboios”.

Contudo, o facto de o Passe Ferroviário Nacional abranger apenas os comboios regionais torna-o “mais interessante para o operador do que propriamente para o passageiro”, considera o professor universitário, já que são “comboios mais lentos e que normalmente têm menos procura”.

Ir à praia na Figueira da Foz? Não se partir de Coimbra

O mero facto de o serviço Interregional não estar contemplado pelo Passe Ferroviário Nacional cria situações estranhas na utilização dos comboios da CP.

Na Linha do Douro, no sentido Porto – Pocinho, o serviço regional apenas se estende até Pinhão, mas não é possível ir da estação de São Bento até Pinhão exclusivamente num comboio regional, de acordo com a tabela de horários disponível no site da CP - o único serviço regional que chega ao Pinhão começa apenas em Marco de Canaveses, o que obriga os passageiros a utilizar o serviço urbano no troço São Bento - Marco de Canaveses.

Ainda no mesmo sentido, apenas um comboio regional parte de Porto São Bento - às 22h20 – e segue até à Régua, onde chega às 0h27. Para chegar ao Pocinho, é preciso utilizar um comboio Interregional.