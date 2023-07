​Tolerância de ponto só em Lisboa. Costa “quebrou tradição”

Foi assim, por exemplo, em 2017, quando Francisco esteve em Fátima no centenário das Aparições. A decisão foi tomada também por António Costa, que concedeu tolerância de ponto aos funcionários públicos de todo o país, no dia 12 de maio, porque 13 era sábado.

O jurista Luís Gonçalves da Silva não percebe este despacho que classifica de "apressado e pouco reflectido".

O especialista em Direito do Trabalho considera que quem está de férias, a 3 e 4 de agosto, nada ganhará com esta tolerância, dada a fundamentação da medida.

Os funcionários públicos de Lisboa, com férias já marcadas para os dias 3 e 4 de agosto, os dias da tolerância de ponto decretada no concelho de Lisboa, vão ter alguma vantagem? Vão ter direito a dois dias suplementares de férias?

A primeira nota a salientar é que a tolerância de ponto tem uma fundamentação muito específica. Tem a ver com razões de mobilidade e segurança. Ou seja, o que o despacho nos diz é que, por razões de mobilidade e também de segurança, haverá tolerância de ponto.

Portanto, essa tolerância de ponto não tem a ver com a possibilidade, ou com o permitir, dos funcionários públicos irem ver o Papa. Assim sendo, tendo presente a fundamentação que consta do despacho, as pessoas estão de férias não terão direito a recuperar, entre aspas, esses dias de férias. Por uma razão, até, que se pode acrescentar: é que, essas pessoas, obviamente que estando de férias não estão adstritas a deslocar-se ao local de trabalho, não estão adstritas a fazer o percurso para o para o local de trabalho. E, portanto, não se inserem naquilo que é a fundamentação do despacho.