Rui Pinto acusado de 377 crimes pelo Ministério Público

Rui Pinto foi acusado de 377 crimes pelo Ministério Público (MP)num novo processo, avançaram esta sexta-feira a RTP e a revista Sábado.

Em causa estão crimes como acesso ilegítimo, violação de correspondência e dano informático.

O Ministério Público acusa Rui Pinto de "piratear" emails do Benfica, do Rio Ave, procuradores, juízes, PSP, de jornalistas do grupo Cofina, de advogados e da Igreja Universal do Reino de Deus.

Os procuradores alegam que o mentor do Football Leaks acedeu a emails do Benfica que depois foram entregues ao diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques.

A acusação deste novo processo é conhecida a poucos dias de Rui Pinto saber se é condenado ou absolvido noutro caso em que responde por 90 crimes, por alegados ataques informáticos ao Sporting, ao fundo Doyen Sports, Federação Portuguesa de Futebol, Procuradoria-Geral da República e à sociedade de advogados PLMJ.

