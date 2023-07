Professores marcam greve para 6 de outubro

A plataforma de nove sindicatos de professores convocou uma greve nacional para 6 de outubro.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

A luta dos professores pela contagem integral do tempo de serviço, entre outras 16 reivindicações, vai continuar no novo ano letivo.

Mário Nogueira mostra-se disponível para resolver o diferente com o Governo pela via negocial, mas se tal não acontecer a plataforma de sindicatos de professores vai mesmo avançar para uma greve nacional, a 6 de outubro, naquele que será o culminar de uma semana de luta.

"A primeira semana de outubro vai ser uma semana de forte luta dos professores. Começaremos no dia 2, segunda-feira, 3, 4, 5 e 6. Acabaremos essa semana com uma greve nacional, mas não quer dizer que não haja outras greves nessa semana e outras ações que prolongaremos até ao Orçamento do Estado", declarou o líder da Fenprof.

Mário Nogueira faz uma repto ao ministro da Educação, João Costa: "estamos disponíveis para nos sentarmos e para discutirmos com o Ministério da Educação daqueles [17] pontos o que pode ser resolvido, o que pode não ser já resolvido, o que pode ser mitigado, faseado e o que pode ser prioridade".

Para o líder da Fenprof, "o grande problema é que o ministro da Educação, desde o início, nunca aceitou sentar-se para discutir um protoloco para a legislatura, nem sequer respondeu".