Menino de nove anos em estado grave após acidente com roçadora

Uma criança de nove anos encontra-se em estado grave, depois de ter sido atingido pela lâmina de uma roçadora, na quinta-feira, na freguesia de Viariz, no concelho de Baião, segundo o jornal "A Verdade".

O menino sofreu ferimentos graves nas pernas, nos braços e no abdómen e foi transportado por um helicóptero do INEM para o Hospital de Vila Real e, depois, para o Hospital de São João, no Porto.

À chegada dos bombeiros, a criança encontrava-se "consciente e orientada". De acordo com o "Notícias ao Minuto", não corre perigo de vida, apesar dos "cortes profundos" nos membros inferiores e superiores.

O "Jornal de Notícias" acrescenta que quem manuseava a máquina roçadora era a avó do menino, que fazia corte de mato. Ainda não se conhecem as circunstâncias exatas do acidente.

O alerta foi dado às 17h54. Foram acionados quatro veículos com 12 operacionais dos bombeiros voluntários de Santa Marinha do Zêzere.