Jovem militar que sofreu golpe de calor sai dos cuidados intensivos

O militar do curso de Comandos do Exército que sofreu um golpe de calor saiu esta sexta-feira da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital das Forças Armadas, avança o Jornal de Notícias, que cita o Exército. O jovem de 21 anos apresenta uma "melhoria progressiva".

Nuno Marinho, natural de Celorico de Basto, está agora na enfermaria de Medicina Interna do mesmo hospital, estando em fase de "melhoria progressiva do quadro clínico".

O militar do 139º curso dos Comandos sofreu um golpe de calor no dia 12 de junho, "durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14". Nuno Marinho foi internado em coma induzido no Hospital de Santa Maria, sendo depois transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital das Forças Armadas.



De acordo com o Exército, "foi iniciado um processo de averiguações" sobre o caso. O Presidente da República esteve no Hospital de Santa Maria para se inteirar da evolução do estado de saúde do militar.