Jovem militar que sofreu golpe de calor deixa hospital

O militar do curso de Comandos que sofreu um golpe de calor recebeu alta, esta sexta-feira, e deixou o Hospital das Forças Armadas, avança o Exército.

"Relativamente ao militar do 139.º Curso de Comandos que se encontrava internado na Enfermaria de Medicina do Hospital das Forças Armadas, comunica-se que teve alta hospitalar no decorrer da tarde do dia de hoje, em virtude da progressiva melhoria do seu estado de saúde", refere o Exército, em comunicado.



O jovem de 21 anos estava internado há três semanas.

Notícias avançadas esta sexta-feira indicavam que Nuno Marinho, natural de Celorico de Basto, tinha deixado os cuidados intensivos e estava a recuperar na enfermaria de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas.

O militar do 139º curso dos Comandos sofreu um golpe de calor no dia 12 de junho, "durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14". Nuno Marinho foi internado em coma induzido no Hospital de Santa Maria, sendo depois transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital das Forças Armadas.



De acordo com o Exército, "foi iniciado um processo de averiguações" sobre o caso. O Presidente da República esteve no Hospital de Santa Maria para se inteirar da evolução do estado de saúde do militar.

[notícia atualizada às 16h25]