Jardim Zoológico alerta para fraude no Facebook em nome da instituição

O Jardim Zoológico de Lisboa alertou, esta sexta-feira, para uma burla em nome da instituição através de um novo passatempo no Facebook intitulado "Lisbon Zoo", que tem como único objetivo "roubar dinheiro aos participantes".

Uma outra campanha em nome do Jardim Zoológico, que apareceu no Facebook em abril passado, enganou cerca de 18.000 pessoas, adianta a instituição em comunicado.

O Jardim Zoológico avisa que "a página é falsa e está a utilizar o nome da instituição para divulgar um passatempo onde os participantes poderão ganhar quatro convites para o Zoo".

Até agora os moldes são exatamente iguais à burla de abril. Para se habilitarem aos convites, os participantes deverão responder à publicação com "Feliz Aniversário". Se o procedimento se mantiver, posteriormente recebem uma mensagem privada a questionar com quem gostariam de visitar o Zoo e qual o animal preferido, explica o Zoo de Lisboa.

Numa terceira fase da burla, os participantes são informados que ganharam e que deverão fazer o pagamento de dois euros para receber a oferta, sendo depois direcionados para uma página que solicita os dados bancários para realizar essa cobrança.

"Alertamos que caso recebam uma mensagem através do "chat" do Facebook a informar que ganharam o passatempo e que deverão indicar os dados do cartão a fim de ser cobrado dinheiro, deverão denunciar a página e ignorar a mensagem" vinca a direção do parque. .

O Jardim Zoológico reitera que "não está a realizar nenhum passatempo no Facebook", "que a conta é falsa assim como a oferta". .

"Não partilhe os seus dados nem envie dinheiro. O Jardim Zoológico apenas realiza passatempos através do seu "site" ou através do Instagram @jardimzoologico oficial", alerta.