Governo reúne para avaliar efeitos da seca

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, presidem esta sexta-feira à 15ª. reunião da comissão de acompanhamento dos efeitos da seca, numa altura em que um terço do país se encontra em situação de seca extrema e severa.

Na anterior reunião, a 01 de junho, o Governo tomou medidas restritivas ao consumo de água no Sotavento algarvio e traçou como objetivo reduzir em 15% o consumo das massas subterrâneas no Algarve.

Um terço do país está em seca severa e extrema, especialmente o Alentejo e o Algarve.

Duarte Cordeiro disse nesse dia que foi decidido reduzir em 20% a quota de água para a agricultura nas barragens de Odeleite e Beliche, e reduzir também em 20% a água utilizada nos campos de golfe.