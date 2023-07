FESAP. "Tolerância de ponto deveria ser para todo o país"

A decisão do Governo de atribuir tolerância de ponto nos primeiros dias da Jornada Mundial da Juventude abrange apenas os funcionários públicos que trabalhem em Lisboa, mas a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) lamenta.

À Renascença, José Abraão garante que, nas conversas que manteve com o Governo, foi sugerido que “a dispensa de trabalho deveria estender-se a todo o país”. O sindicalista que representa os trabalhadores do Estado diz lamentar que o Governo não os tenha ouvido. "Faria todo o sentido porque criávamos condições para que, nestes dias, todos pudessem ir à Jornada Mundial da Juventude, que inclui uma visita do Papa”.

O presidente da FESAP lembra, também, que a visita do Papa não se restringe a Lisboa e “também contempla uma visita a Fátima”. E, assim sendo, segundo o sindicalista, a tolerância prevista para 3 e 4 de agosto permitiria que as pessoas também fossem ao Santuário”.

À Renascença, José Abraão diz esperar que tudo corra bem, mas deixa no ar: “vamos ver como tudo corre, esperemos que bem”.

A tolerância de ponto é só para quem trabalha no concelho de Lisboa: dias 3 e 4 de agosto os funcionários públicos ficam em casa. O Governo concede, assim, tolerância de ponto durante dois dias da Jornada Mundial da Juventude aos funcionários públicos que trabalhem em Lisboa.

O despacho foi assinado esta manhã pelo primeiro-ministro.