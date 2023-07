Câmara de Lisboa rejeita ideia de ações de "limpeza" de pessoas sem-abrigo

A vereadora dos Direitos Humanos e Sociais na Câmara de Lisboa rejeitou, esta quinta-feira, a ideia de promover ações de "limpeza" junto das pessoas em situação de sem-abrigo na Avenida Almirante Reis e afirmou que existem "ações de apoio permanente".

"Em articulação com os parceiros que atuam no terreno nesta área (a Crescer, a Comunidade Vida e Paz, a Associação Vida Autónoma, a VITAE e a Médicos do Mundo), a Câmara Municipal de Lisboa (CML) intervém regularmente com ações de apoio permanente às Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PSSA)", indicou o gabinete da vereadora Sofia Athayde (CDS-PP), em resposta escrita à agência Lusa.

Na quarta-feira, a Comunidade Vida e Paz (CVP) informou que "foi contactada pela equipa de projeto do plano municipal para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo, a exemplo de solicitações anteriores, para informar e sensibilizar as PSSA, de que irá ocorrer uma ação concentrada na Avenida Almirante Reis e na Rua Regueirão dos Anjos que visa uma limpeza das tendas existentes e demais pertences".

A informação da CVP foi prestada em resposta a questões apresentadas pelo deputado do PAN na Assembleia Municipal de Lisboa, António Morgado Valente, que ficou surpreendido quando na quarta-feira de manhã as pessoas que atualmente vivem em tendas à porta da sede do partido, na Avenida Almirante Reis, comunicaram, "em situação de desespero [...], que têm de sair dali e não sabem para onde vão".

"Confidenciaram-nos que técnicos(as) da Comunidade Vida e Paz estiveram no local e os informaram que têm de recolher as tendas e abandonar a zona até dia 12 de julho. Foi-nos também dito pelas mesmas pessoas que este pedido de desocupação da via pública não é apenas para quem pernoita na rua na Avenida Almirante Reis, como na também na Gare do oriente e outros locais da cidade", expôs o PAN.