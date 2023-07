70% da área ardida em 2022 foi causada por 29 incêndios

Em 2022, ocorreram em Portugal 10.389 incêndios, um aumento de 26% face a 2021, indica o relatório de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, divulgado esta sexta-feira.

Ao todo, arderam 110 mil hectares de floresta – mais do dobro do que 2021 – e o maior registo desde 2017.

Para o número total de hectares ardidos contribuiu o grande incêndio na Serra da Estrela, que, em agosto do ano passado, queimou 24 mil hectares.

De acordo com a análise da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), 70% da área ardida foi causada por 29 incêndios acima de 500 hectares, acima de 1000 hectares houve 17 incêndios, e um deles – o da Serra da Estrela – chegou aos 24 mil hectares.

A AGIF nota ainda que, após 2017, “houve uma diminuição significativa do número de incêndios por uso do fogo nos meses de verão, sendo as causas acidentais aquelas que menos diminuíram. Nestes meses, o incendiarismo passou a ser a principal causa.”