Sismo de 4,2 na escala de Richter sentido nos Açores

Um sismo com magnitude 4,2 na escala de Richter foi sentido, esta quinta-feira, nos Açores, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo foi registado às 4h41 da manhã (5h41 em Portugal Continental), na ilha do Faial, com réplicas entre os 2,0 e os 3,3 até às 8h32.

Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo teve epicentro a cerca de 22 quilómetros a oeste de Capelo, no Faial, e também foi sentido nas ilhas do Pico e de São Jorge.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Feteira, Praia do Norte, Cedros, Salão, Ribeirinha, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Conceição, Matriz, Angústias e Flamengos (concelho da Horta, ilha do Faial)", referiu o CIVISA, em comunicado.



A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição", conforme o IPMA. Com intensidade IV, objetos suspensos e carros estacionados "baloiçam", janelas, portas e loiças "tremem, chocam ou tilintam", as paredes e estruturas de madeira "rangem" e a vibração é "semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes".

Com intensidade V, "as pessoas são acordadas; os líquidos oscilam e alguns extravasam; pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados". As portas "oscilam, fecham-se ou abrem-se" e os estores e os quadros "movem-se". "Os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação", lê-se ainda na descrição do instituto.